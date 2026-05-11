شیخ محمد بن زاید اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 11 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی کے درمیان ٹیلیفون پر رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات، خصوصاً اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ دونوں ممالک اور عوام کی پائیدار خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر مرتب ہونے والے سنگین اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ بحری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
صدر زیلنسکی نے متحدہ عرب امارات میں شہریوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کی مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے یو اے ای کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
انہوں نے یوکرین اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی مسلسل ثالثی کوششوں پر صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کوششوں کی کامیابی اور انسانی اہمیت کو سراہا۔