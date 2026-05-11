ایکسپو 2025 اوساکا میں یو اے ای پویلین کا مواد جاپان کے زلزلہ متاثرہ علاقے کی تعمیرِ نو میں استعمال ہوگا

ٹوکیو، 11 مئی 2026 (وام)--ایکسپو 2025 اوساکا، کانسائی میں متحدہ عرب امارات کے پویلین میں استعمال ہونے والے کھجور کے درختوں سے تیار کردہ مواد کو جاپان کے نوٹو جزیرہ نما کے شہر واجیما میں ایک کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے لیے دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ 2024 کے زلزلے سے متاثرہ علاقے کی بحالی کی کوششوں میں مدد فراہم کی جا سکے۔
یو اے ای پویلین میں استعمال ہونے والی کھجور کی شاخوں کو احتیاط سے محفوظ کر کے “اسٹرینڈ بورڈز” میں تبدیل کیا گیا ہے، جنہیں کمیونٹی سینٹر کی دیواروں میں استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔
اسی طرح پویلین میں استعمال ہونے والے “ڈیٹ کریٹ” فرش بلاکس، جو کھجور کی گٹھلیوں اور استعمال شدہ کھجور کی شاخوں سے تیار کردہ یو اے ای کا جدید تعمیراتی مواد ہے، منصوبے میں فرش سازی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔
ایکسپو 2025 اوساکا میں کھجور کے درختوں کا مواد یو اے ای پویلین کے ڈیزائن کا نمایاں حصہ تھا، جہاں 90 ستون کھجور کی شاخوں سے تیار کیے گئے تھے۔ یہ ڈیزائن روایتی اماراتی وسائل کو جدید انجینئرنگ اور تخلیقی انداز میں استعمال کرنے کی مثال تھا۔
اب ان مواد کو واجیما میں دوبارہ استعمال کرنے سے اس تصور کو ایک عملی اور سماجی منصوبے کی شکل دی جا رہی ہے۔
یہ اقدام ایکسپو کے بعد یو اے ای پویلین کے اثرات کو مزید وسعت دینے کی حالیہ کوششوں کا حصہ ہے۔ اس سے قبل پویلین میں استعمال ہونے والا “پرگولا” ڈھانچہ جاپان کے توتوری پریفیکچر میں نصب کیا گیا تھا، جہاں اب اسے عوامی اجتماع کے مقام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
جاپان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر اور ایکسپو 2025 اوساکا میں یو اے ای پویلین کے کمشنر جنرل شہاب الفہیم نے کہا کہ یہ اقدام پویلین کی افادیت کو ایک نئے اور عملی انداز میں جاری رکھنے کی مثال ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیزائن اور جدید تعمیراتی مواد صرف ایک نمائش تک محدود نہیں رہتے بلکہ مختلف حالات اور مقامات پر بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس مرتبہ یہ کوشش واجیما کی مقامی برادری کی بحالی میں معاون بن رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ یو اے ای اور جاپان کے درمیان مضبوط تعلقات کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں مشترکہ تعاون کے ذریعے عملی اور زمینی نتائج حاصل کیے جا رہے ہیں۔
الفہیم نے بتایا کہ اس سے قبل جاپان میں یو اے ای سفارت خانے اور “شیگیرو بان آرکیٹیکٹس” کے تعاون سے نوٹو جزیرہ نما کے زلزلہ متاثرین کے لیے دو رہائشی مکانات بھی تعمیر کیے گئے تھے۔
واجیما سٹی میں مجوزہ کمیونٹی سینٹر اس وقت ڈیزائن کے مرحلے میں ہے، جسے مقامی افراد کے لیے مشترکہ سماجی مقام کے طور پر تیار کیا جائے گا۔
منصوبے کے مرکزی آرکیٹیکٹ ادارے “شیگیرو بان آرکیٹیکٹس” کے ڈائریکٹر یاسونوری ہارانو نے کہا کہ یہ منصوبہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ تعمیراتی مواد کو کس طرح نئے ماحول میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کھجور پر مبنی اسٹرینڈ بورڈز یو اے ای پویلین کی تحقیقی کاوشوں کو ایک ایسے تعمیراتی منصوبے سے جوڑتے ہیں جو مقامی کمیونٹی کی حقیقی ضروریات پوری کرتا ہے۔
ایکسپو 2025 اوساکا کے دوران یو اے ای پویلین نے مجموعی طور پر 50 لاکھ سے زائد زائرین کا استقبال کیا، جس کے بعد یہ نمائش کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا قومی پویلین بن گیا۔
“ارتھ ٹو ایتھر” کے عنوان سے قائم اس پویلین میں یو اے ای کی ثقافت، جدت، انسانی ترقی اور تخلیقی صلاحیتوں کی کہانی کو جدید انداز میں پیش کیا گیا، جہاں تعمیراتی تجربات، ثقافتی تبادلے اور انسانی کہانیوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔
واجیما میں کمیونٹی سینٹر کی تعمیر آئندہ چند ماہ میں شروع کیے جانے کی توقع ہے۔