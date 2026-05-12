سونے کی قیمتوں میں اضافہ، فی اونس قیمت 4,757 ڈالر تک پہنچ گئی

نیویارک، 12 مئی 2026 (وام)--عالمی منڈی میں منگل کے روز سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اسپاٹ ٹریڈنگ میں سونے کی قیمت 0.5 فیصد بڑھ کر 4,757.59 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 00:50 بجے تک ٹریڈنگ جاری رہی۔
جون میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر معاہدے بھی 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 4,768.20 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کیے گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران چاندی کی قیمت 0.2 فیصد بڑھ کر 86.27 امریکی ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 2,127 ڈالر تک آ گیا۔ پیلاڈیم کی قیمت بھی 0.2 فیصد کم ہو کر 1,506.34 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔