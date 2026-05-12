شارجہ میں اپریل 2026 کے دوران 3.5 ارب درہم کی رئیل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز ریکارڈ

شارجہ، 12 مئی 2026 (وام)--شارجہ کے رئیل اسٹیٹ شعبے نے اپریل 2026 کے دوران 3.5 ارب درہم مالیت کی جائیداد ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی، جبکہ شہر بھر میں مجموعی طور پر 15 ہزار 669 رئیل اسٹیٹ لین دین انجام پائے، جو شارجہ کی پراپرٹی مارکیٹ میں مسلسل استحکام اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔
شارجہ رئیل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فروخت ہونے والی جائیدادوں کا مجموعی رقبہ تقریباً ایک کروڑ 30 لاکھ مربع فٹ رہا۔
رپورٹ کے مطابق شارجہ کا رئیل اسٹیٹ سیکٹر متوازن حکومتی پالیسیوں، سرمایہ کار دوست قوانین اور منظم شہری توسیعی منصوبوں کے باعث مستحکم ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جس نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے امارت کی کشش میں مزید اضافہ کیا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ٹائٹل ڈیڈ سے متعلق 8 ہزار 710 لین دین ریکارڈ کیے گئے، جو مجموعی ٹرانزیکشنز کا 55.6 فیصد بنتے ہیں، جبکہ ملکیتی سرٹیفکیٹس کی 5 ہزار 291 ٹرانزیکشنز ہوئیں، جو 33.8 فیصد کے مساوی ہیں۔
اسی دوران ابتدائی فروخت معاہدوں کی تعداد 936 رہی، جبکہ رہن (مارگیج) سے متعلق 443 ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں، جن کی مجموعی مالیت 651 ملین درہم رہی۔ جائیدادوں کی ویلیوایشن سے متعلق 289 معاملات بھی درج کیے گئے۔
فروخت کی سرگرمیاں شارجہ کے 115 مختلف علاقوں تک پھیلی رہیں، جن میں رہائشی، تجارتی، صنعتی اور زرعی جائیدادیں شامل تھیں۔ مجموعی طور پر ایک ہزار 537 اراضی ٹرانزیکشنز، 790 تقسیم شدہ یونٹس جبکہ 348 تعمیر شدہ اراضی کے سودے ریکارڈ کیے گئے۔
اپریل کے دوران سب سے بڑی جائیداد ڈیل “انڈسٹریل ایریا 4” میں 30 ملین درہم مالیت کی تعمیر شدہ اراضی کی فروخت کی صورت میں سامنے آئی، جبکہ “المجاز 1” میں 153 ملین درہم مالیت کی اراضی پر سب سے بڑی مارگیج ٹرانزیکشن ریکارڈ کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق شارجہ میں مجموعی فروخت کے سودوں کی تعداد 2 ہزار 675 رہی۔
شارجہ سٹی میں سب سے زیادہ 2 ہزار 4 فروختی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں، جہاں “مویلیح کمرشل” 447 سودوں کے ساتھ سرفہرست رہا۔ اس کے بعد “مزیرہ” میں 238، “روضۃ السدر” میں 136 اور “السہمہ” میں 131 سودے ریکارڈ کیے گئے۔
مالیاتی حجم کے لحاظ سے بھی “مویلیح کمرشل” پہلے نمبر پر رہا، جہاں 448.5 ملین درہم کی ٹریڈنگ ہوئی، جبکہ “المنحاز” میں 213 ملین، “الصجعة الصناعية” میں 205.7 ملین اور “تلال” میں 191.9 ملین درہم کی ٹریڈنگ ریکارڈ کی گئی۔
شارجہ کے وسطی علاقے میں 613 فروختی سودے ریکارڈ کیے گئے، جن میں “البلیڈہ” 366 ٹرانزیکشنز کے ساتھ نمایاں رہا، جبکہ اسی علاقے میں 176.4 ملین درہم کی بلند ترین ٹریڈنگ بھی ریکارڈ کی گئی۔
مشرقی خطے، جس میں خورفکان، کلباء اور دبا الحصن شامل ہیں، میں مجموعی طور پر 58 فروختی سودے انجام پائے۔ “المضیف” 20 ٹرانزیکشنز اور 29.9 ملین درہم کی ٹریڈنگ کے ساتھ اس خطے میں سرفہرست رہا۔