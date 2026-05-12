یو اے ای میں جدید بلڈ پریشر دوا کی منظوری، صحت کے شعبے میں نئی پیش رفت

دبئی، 12 مئی 2026 (وام)--ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ نے دوا ساز کمپنی آسٹرازینیکا کی تیار کردہ جدید دوا “بیکسفینڈی” (Baxfendy) کی منظوری جاری کی ہے، جس کے ساتھ متحدہ عرب امارات اس علاج کی منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔
یہ دوا “بیکسڈروسٹیٹ” (baxdrostat) نامی فعال جز پر مشتمل ہے اور 1 ملی گرام اور 2 ملی گرام خوراک میں دستیاب ہوگی۔ اسے اُن مریضوں کے لیے اضافی علاج کے طور پر استعمال کیا جائے گا جن کا بلڈ پریشر موجودہ ادویات کے باوجود مؤثر طور پر کنٹرول نہیں ہو پاتا۔
ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اس منظوری سے یو اے ای کے اس عزم کی عکاسی ہوتی ہے جس کے تحت جدید اور مؤثر طبی علاج تک مریضوں کی بروقت رسائی یقینی بنائی جا رہی ہے، جبکہ لچکدار ضابطہ جاتی نظام کے ذریعے جدید ادویات کی منظوری کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔
ادارے کے مطابق یہ اقدام قلبی امراض، خصوصاً مزاحم ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں فارماسیوٹیکل نگہداشت کی استعداد بہتر بنانے میں معاون ہوگا۔
“بیکسفینڈی” جسم میں “الڈوسٹیرون” پیدا کرنے والے انزائم کو روک کر بلڈ پریشر کم کرتی ہے، جس کے ذریعے بیماری کی بنیادی وجوہات کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ یہ دوا خاص طور پر اُن مریضوں کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے جو روایتی علاج سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔
اس موقع پر ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فاطمہ الکعبی نے کہا کہ اس دوا کی منظوری ایسے جدید طبی حلوں کی فراہمی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے، جو بیماری کے بنیادی عوامل کو ہدف بناتے ہیں، خصوصاً اُن کیسز میں جہاں روایتی علاج مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ ادارہ قومی صحت ترجیحات کے مطابق ایک لچکدار ضابطہ جاتی نظام کے ذریعے جدید ادویات کی منظوری اور مریضوں تک ان کی رسائی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے پُرعزم ہے، تاکہ علاج کے نتائج میں حقیقی بہتری لائی جا سکے۔
ڈاکٹر فاطمہ الکعبی کے مطابق یہ پیش رفت دائمی امراض سے نمٹنے کے لیے صحت کے نظام کی استعداد اور پائیداری کو بھی مضبوط بنائے گی، جس سے معاشرتی صحت اور معیارِ زندگی میں بہتری آئے گی۔
آسٹرازینیکا کے خلیجی ممالک کے صدر سامح الفنجری نے کہا کہ یو اے ای کی جانب سے “بیکسفینڈی” کی منظوری ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے نئے امکانات کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اس سے دوا کی مؤثریت سے متعلق سائنسی شواہد پر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کمپنی یو اے ای میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر مریضوں کو جدید ادویات تک رسائی فراہم کرنے اور علاج کے نتائج بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھے گی۔
“بیکسفینڈی” کی منظوری دو فیز تھری کلینیکل ٹرائلز “BaxHTN” اور “Bax24” کے مثبت نتائج کی بنیاد پر دی گئی، جن میں روایتی ادویات کے ساتھ استعمال پر بلڈ پریشر میں نمایاں اور طبی لحاظ سے مؤثر کمی ریکارڈ کی گئی۔
ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق یہ منظوری جدید ادویات کی پائیدار دستیابی یقینی بنانے اور فارماسیوٹیکل سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے، جبکہ اس سے صحت کے نظام کی استعداد اور تیاری میں بھی اضافہ ہوگا۔