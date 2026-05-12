الظبی ویمنز آئس ہاکی ٹیم ہانگ کانگ میں “میگا آئس ہاکی 5” ٹورنامنٹ کی چیمپئن بن گئی

ہانگ کانگ، 12 مئی، 2026 (وام) --الظبی ویمنز آئس ہاکی ٹیم نے ہانگ کانگ میں منعقدہ “میگا آئس ہاکی 5” خواتین ٹورنامنٹ جیت کر ایک اور بین الاقوامی کامیابی اپنے نام کر لی۔
فائنل میں الظبی ٹیم نے میزبان “وہو ایلیٹ ہانگ کانگ” کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد گولڈن گول کے ذریعے شکست دے کر ویمنز ڈویژن اے کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔
ٹورنامنٹ کے دوران الظبی ٹیم نے شاندار اور منظم کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ ٹیموں کو شکست دی اور ایشیا کے نمایاں کلبوں کی شرکت والے اس مقابلے میں ٹائٹل حاصل کیا۔
اس موقع پر ٹیم مینیجر خالد الحبسی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکمتِ عملی پر مؤثر عملدرآمد، ٹیم ورک اور مستقل مزاجی اس کامیابی کے بنیادی عوامل رہے۔
انہوں نے ابوظہبی ونٹر گیمز کلب کی مسلسل حمایت کو بھی سراہا اور کہا کہ یہ کامیابی متحدہ عرب امارات میں خواتین آئس ہاکی کے تیزی سے فروغ اور براعظمی سطح پر مسابقت کی بڑھتی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔