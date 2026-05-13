تیل مہنگا ہونے پر سونے کی قیمتوں میں کمی

عالمی دارالحکومتیں، 13 مئی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کے روز تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سونے کی قیمتوں پر دباؤ دیکھا گیا ہے۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت میں ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد یہ 4,685.99 ڈالر فی اونس پر آگئی، جبکہ جون کی ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 0.7 فیصد کمی کے ساتھ 4,693.90 ڈالر پر بند ہوئے۔
اسپاٹ سلور کی قیمت بھی 2.4 فیصد کمی کے بعد 84.06 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی، تاہم اس سے قبل چاندی دو ماہ کی بلند ترین سطح تک پہنچی تھی۔
دوسری جانب عالمی معیار کے برینٹ خام تیل کے جولائی فیوچرز میں 3.4 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 107.77 ڈالر فی بیرل پر بند ہوئے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) خام تیل کے جون فیوچرز 4.2 فیصد اضافے کے بعد 102.18 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے۔