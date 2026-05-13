ایڈنوک ڈسٹری بیوشن کا پہلی سہ ماہی میں منافع 21 فیصد بڑھ کر 210 ملین ڈالر تک پہنچ گیا

ابوظبی، 13 مئی، 2026 (وام) -- ادنوک ڈسٹری بیوشن نے 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے دوران مضبوط مالی اور آپریشنل کارکردگی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کمپنی کا 'EBITDA' ریکارڈ 307 ملین ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.7 فیصد زیادہ ہے، جبکہ خالص منافع 20.7 فیصد اضافے کے ساتھ 210 ملین ڈالر تک پہنچ گیا۔
کمپنی کے مطابق پہلی سہ ماہی کی بہتر کارکردگی میں ایندھن کی فروخت کے حجم میں اضافہ، کمرشل کاروبار کی مضبوطی، نان فیول ریٹیل (این ایف آر) سرگرمیوں اور بین الاقوامی کاروبار کا بڑھتا کردار شامل ہے۔ یہ نتائج متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر میں کمپنی کی متنوع کاروباری موجودگی کی عکاسی کرتے ہیں۔
ادنوک ڈسٹری بیوشن نے وقت کے ساتھ سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے کاروباری شعبوں کو مزید وسعت دی ہے، جن میں فیول ریٹیل، کمرشل سرگرمیاں، لبریکنٹس، سہولت مراکز اور گاڑیوں کی خدمات شامل ہیں۔ کمپنی کے مجموعی فروختی حجم میں ریٹیل کا حصہ 70 فیصد جبکہ کمرشل کاروبار کا حصہ 30 فیصد رہا۔
ادنوک ڈسٹری بیوشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر بدر سعید اللمکی نے کہا کہ کمپنی نے 2026 کا آغاز مضبوط کارکردگی سے کیا اور متحرک کاروباری ماحول کے باوجود پہلی سہ ماہی میں خالص منافع میں 21 فیصد اضافہ حاصل کیا۔
انہوں نے کہا کہ کمپنی کے نیٹ ورک میں توسیع اور نان فیول ریٹیل کاروبار کی بڑھتی شراکت، کمپنی کی حکمت عملی کی کامیابی اور عالمی سطح پر نقل و حرکت اور سہولت فراہم کرنے والی نمایاں کمپنی کے طور پر اس کی پوزیشن کو مستحکم کرتی ہے۔
ان کے مطابق مضبوط نقد بہاؤ اور مستحکم مالی پوزیشن کے باعث کمپنی مسلسل ترقی اور صارفین کو قابلِ اعتماد توانائی و سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہتر انداز میں تیار ہے۔
کمپنی نے پہلی سہ ماہی کے دوران 22 نئے سروس اسٹیشنز کا اضافہ کیا، جس کے بعد اس کا مجموعی نیٹ ورک بڑھ کر 1,032 مقامات تک پہنچ گیا ہے۔ ادنوک ڈسٹری بیوشن رواں سال 60 سے 70 نئے اسٹیشنز قائم کرنے کے ہدف پر بھی قائم ہے۔
پہلی سہ ماہی کے دوران کمپنی کی ایندھن فروخت 3.82 ارب لیٹر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جو سالانہ بنیاد پر 2.4 فیصد زیادہ ہے۔
نان فیول ریٹیل کاروبار بھی کمپنی کی ترقی کا اہم ذریعہ رہا، جس کے مجموعی منافع میں 10 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
کمپنی 2026 کے دوران “دی ہب بائے ادنوک” کے مزید پانچ مراکز کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ مراکز روایتی سروس اسٹیشنز کے مقابلے میں تین گنا بڑے ریٹیل رقبے پر مشتمل ہیں۔ ادنوک ڈسٹری بیوشن کو توقع ہے کہ 2030 تک “دی ہب بائے ادنوک” کے 30 مراکز فعال ہوں گے، جن سے 30 ملین ڈالر 'EBITDA' حاصل ہوگا۔
ادنوک ڈسٹری بیوشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 2026 کے پہلے سہ ماہی منافع کی منظوری بھی دی ہے، جس کے تحت جون 2026 میں فی شیئر 5.14 فلس ادا کیے جائیں گے۔
کمپنی کی ڈیویڈنڈ پالیسی، جسے مارچ میں سالانہ جنرل اسمبلی کے دوران 2030 تک توسیع دی گئی، کے مطابق سالانہ 700 ملین ڈالر یا خالص منافع کے کم از کم 75 فیصد، جو بھی زیادہ ہو، شیئر ہولڈرز کو فراہم کیے جائیں گے۔