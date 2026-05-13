شیخ عبداللہ بن زاید کی کویتی وزیرِ خارجہ سے گفتگو، تخریبی کارروائی پر تشویش

ابوظہبی، 13 مئی، 2026 (وام) --نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کویت کے وزیرِ خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا اور ایرانی پاسدارانِ انقلاب (آئی آر جی سی) کے عناصر کی جانب سے کویت کے بوبیان جزیرے میں دراندازی اور تخریبی کارروائی کی شدید مذمت کی، جس کے نتیجے میں کویتی مسلح افواج کا ایک اہلکار زخمی ہوگیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے برادر ملک کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف سکیورٹی اداروں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کویت کی سلامتی، یو اے ای اور خلیجی ممالک کی سلامتی سے الگ نہیں ہے۔
انہوں نے کویتی سکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مستعدی کو سراہتے ہوئے دہشت گردانہ منصوبہ ناکام بنانے پر ان کی تعریف کی۔ شیخ عبداللہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ یو اے ای، کویت کی سلامتی، خودمختاری اور قومی کامیابیوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے خطرات سے نمٹنے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔