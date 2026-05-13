نورا الکعبی کی لاطینی امریکی رہنماؤں سے ملاقاتیں، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر زور

سان ہوزے، 13 مئی، 2026 (وام) --وزیر مملکت نورا الکعبی نے لاطینی امریکہ کے دورے کے دوران متعدد سربراہانِ مملکت اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں، جن میں متحدہ عرب امارات اور خطے کے ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
نورا الکعبی کی ملاقاتوں میں ڈومینیکن ریپبلک کے صدر لوئس ابیناڈر، جمہوریہ ہونڈوراس کے صدر ناسری اسفورا، ہونڈوراس کی وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون میریا اگیرو، چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پیریز میکنّا اور گوئٹے مالا کے وزیر خارجہ کارلوس رامیریو مارٹینیز شامل تھے۔
یہ ملاقاتیں لاطینی امریکہ اور دیگر خطوں میں شراکت دار ممالک کے ساتھ یو اے ای کے رابطوں اور تعاون کے سلسلے کا حصہ تھیں۔ اس موقع پر نورا الکعبی نے خطے کے ممالک کے ساتھ دوطرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور ترجیحی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
انہوں نے گفتگو کے دوران متحدہ عرب امارات کے کامیاب اقتصادی ماڈل کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ غیر تیل شعبوں میں تیزی سے ترقی نے یو اے ای کو تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک قابلِ اعتماد عالمی مرکز کے طور پر مستحکم کیا ہے۔
نورا الکعبی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یو اے ای، لاطینی امریکہ میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر استحکام، پائیدار اقتصادی ترقی اور عالمی ترجیحات کے حوالے سے مشترکہ اقدامات کے فروغ کے لیے کام جاری رکھے گا۔
ملاقاتوں کے دوران علاقائی صورتحال اور عالمی معیشت پر اس کے سنگین اثرات پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ نورا الکعبی نے کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی بین الاقوامی قانون کے تحت ایک یقینی حق ہے اور کوئی بھی ملک دوسروں کے مفادات پر کنٹرول یا عالمی معیشت کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔
دوسری جانب لاطینی امریکی حکام نے اس نازک مرحلے پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا، جو باہمی تعلقات اور شراکت داری کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔