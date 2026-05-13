ٹونگا کے قریب 5.7 اور 5.1 شدت کے دو زلزلے، کوئی نقصان رپورٹ نہیں

نکو الوفا، 13 مئی، 2026 (وام) --جنوبی بحرالکاہل میں واقع ٹونگا کے جزائر کے قریب ریکٹر اسکیل پر 5.7 اور 5.1 شدت کے دو زلزلے محسوس کیے گئے۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلا زلزلہ 154 کلومیٹر گہرائی میں آیا، جبکہ دوسرا زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلوں کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ٹونگا جنوبی بحرالکاہل میں 176 جزیروں پر مشتمل ایک جزیرہ نما ملک ہے، جن میں سے صرف 52 جزائر آباد ہیں, جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔