یو اے ای کی اسرائیلی وزیراعظم کے مبینہ دورے سے متعلق خبروں کی تردید

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے مبینہ دورۂ یو اے ای یا ملک میں کسی اسرائیلی فوجی وفد کی موجودگی سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کی تردید کی ہے۔
یو اے ای نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات کسی خفیہ یا غیر اعلانیہ انتظامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ علانیہ ہیں اور معروف و سرکاری طور پر اعلان کردہ ابراہیم معاہدوں کے دائرے میں استوار ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر اعلانیہ دوروں یا خفیہ انتظامات سے متعلق تمام دعوے بے بنیاد ہیں، جب تک کہ متحدہ عرب امارات کے متعلقہ حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر ان کا اعلان نہ کیا جائے۔
متحدہ عرب امارات نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ درستگی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور غیر مصدقہ معلومات یا گمراہ کن سیاسی بیانیے پھیلانے سے گریز کریں۔