ڈالر کی ویلیو میں کمی سے سونے کی قیمتوں میں 0.3 فیصد اضافہ، تیل میں معمولی بہتری

لندن/جنیوا، 14 مئی، 2026 (وام) -- امریکی ڈالر کی ویلیو میں کمی کے باعث جمعرات کے روز عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ سیشن کی نمایاں گراوٹ کے بعد تیل کی قیمتوں میں بھی محدود بہتری دیکھی گئی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,692 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ جون کی ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 4,706.90 ڈالر پر مستحکم رہے۔
مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق سرمایہ کار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان متوقع اہم ملاقات سے قبل عالمی اقتصادی صورتحال اور کمزور ڈالر کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں، جس سے سونے کی مانگ میں بہتری آئی ہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں پلاٹینم 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 2,151.38 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ پیلیڈیم کی قیمت 0.4 فیصد بڑھ کر 1,506.19 ڈالر ہوگئی۔ اس کے برعکس چاندی کی قیمت 0.4 فیصد کمی کے بعد 87.64 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔
توانائی کی عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کے فیوچرز 13 سینٹ اضافے کے ساتھ 105.76 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) خام تیل 12 سینٹ بڑھ کر 101.14 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔
تیل کی قیمتوں میں یہ معمولی بہتری بدھ کے روز کی شدید مندی کے بعد سامنے آئی، جب برینٹ خام تیل دو ڈالر سے زائد اور ڈبلیو ٹی آئی ایک ڈالر سے زیادہ گر گیا تھا۔