ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز کا سہ ماہی منافع 20 فیصد بڑھ کر 222 ملین ڈالر تک پہنچ گیا

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) --ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز پی ایل سی نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران مضبوط اور مستحکم مالی کارکردگی کا اعلان کیا ہے، جو کمپنی کے متنوع کاروباری ماڈل اور عالمی آپریشنل صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔
کمپنی نے 2026 کے ابتدائی تین ماہ کے دوران 368 ملین ڈالر (1.353 ارب درہم) EBITDA ریکارڈ کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7 فیصد زیادہ ہے، جبکہ EBITDA مارجن 5 فیصد اضافے کے ساتھ 34 فیصد تک پہنچ گیا۔
اسی عرصے کے دوران خالص منافع 20 فیصد اضافے کے بعد 222 ملین ڈالر (816 ملین درہم) ریکارڈ کیا گیا۔
کمپنی کی سہ ماہی آمدن 1.083 ارب ڈالر (3.976 ارب درہم) رہی، تاہم سالانہ بنیاد پر اس میں 10 فیصد کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ 2025 کی چوتھی سہ ماہی میں “العمیرہ جزیرہ” میگا پراجیکٹ کی اے ڈی این او سی آف شور کو حوالگی کے بعد منصوبہ جاتی آمدن کا مرحلہ وار اختتام بتایا گیا ہے۔
ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کیپٹن عبدالکریم الماسبی نے کہا کہ کمپنی نے مشکل عالمی مارکیٹ حالات کے باوجود پہلی سہ ماہی میں ترقی پر مبنی نتائج حاصل کیے۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت میں رکاوٹوں کے باوجود کمپنی کا متنوع کاروباری ماڈل توقعات کے مطابق کارکردگی دکھاتا رہا، جبکہ عالمی سطح پر اس کی موجودگی، طویل المدتی معاہدوں پر مبنی آمدن اور مربوط کاروباری پورٹ فولیو نے استحکام برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
کمپنی کے مطابق عالمی شپنگ نرخوں میں اضافے نے آبنائے ہرمز کے ذریعے بین الاقوامی بحری تجارت میں خلل کے اثرات کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد دی۔
ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز اور اس کے مشترکہ منصوبے “اے ڈبلیو شپنگ” کی مجموعی آمدن کا تقریباً 60 فیصد حصہ طویل المدتی معاہدوں سے حاصل ہو رہا ہے، جس سے آمدن اور نقد بہاؤ میں استحکام برقرار ہے۔
کمپنی نے اپریل 2026 تک کی کارکردگی اور شپنگ مارکیٹ کے بہتر ہوتے رجحانات کی بنیاد پر 2026 کے لیے اپنے مالی تخمینوں کو بھی بہتر بنایا ہے۔
بیان کے مطابق مئی سے آئندہ مدت کے لیے اپ ڈیٹ کردہ اندازوں میں مانگ اور رسد کی سازگار صورتحال کو مدنظر رکھا گیا ہے، جبکہ علاقائی غیر یقینی صورتحال کے باوجود آف شور کنٹریکٹنگ سرگرمیوں سے متعلق اندازے محتاط بنیادوں پر برقرار رکھے گئے ہیں۔
ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز نے کہا ہے کہ کمپنی مستقبل کی آمدن اور نقد بہاؤ کو مستحکم بنانے کے لیے محتاط اور مؤثر سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر عمل پیرا رہے گی۔
کمپنی کے مطابق مارچ 2026 میں نئی نسل کے اضافی ایل این جی کیریئر کی قبل از وقت فراہمی، ترقیاتی حکمت عملی پر مؤثر عملدرآمد اور عالمی توانائی سپلائی چین میں ادنوک کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانے کی عکاسی کرتی ہے۔