صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید سے مونٹی نیگرو کے وزیراعظم کی ملاقات

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے مونٹی نیگرو کے وزیراعظم میلوئیکو اسپائیچ سے ملاقات کی، جو سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور قابلِ تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
دونوں جانب سے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور ایسے تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا جو دونوں ممالک کے عوام کیلئے پائیدار خوشحالی کا باعث بنے۔
ملاقات میں خطے اور دنیا کی اہم پیش رفت، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
فریقین نے بحری سلامتی، توانائی کی سپلائی اور عالمی معیشت پر موجودہ صورتحال کے اثرات پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
اس موقع پر مونٹی نیگرو کے وزیراعظم میلوئیکو اسپائیچ نے متحدہ عرب امارات میں شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کی مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے خودمختاری اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ملاقات میں نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔