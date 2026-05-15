یو اے ای میں آئندہ ہفتے تک گرد آلود اور نسبتاً معتدل موسم کی پیشگوئی

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) -- نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (این سی ایم) نے پیشگوئی کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جمعہ سے 19 مئی تک مجموعی طور پر موسم مستحکم رہے گا، تاہم بعض اوقات گرد آلود فضا، درجہ حرارت میں نسبتی اتار چڑھاؤ اور تیز ہواؤں کے باعث گرد و غبار اور ریت اُڑنے کے امکانات رہیں گے۔
محکمے کے مطابق عرب خلیج اور بحیرۂ عمان میں مختلف اوقات کے دوران سمندر کی کیفیت معتدل سے طغیانی تک رہ سکتی ہے۔
این سی ایم کے بیان کے مطابق جمعہ کے روز موسم عمومی طور پر صاف رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں بعض علاقوں میں گرد آلود صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ شمال مغربی سے جنوب مغربی ہوائیں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، جو بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا سبب بنیں گی۔ ہواؤں کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ بعض اوقات 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ عرب خلیج میں سمندر طغیانی جبکہ بحیرۂ عمان میں معتدل سے ہلکا رہے گا۔
ہفتہ کے روز موسم عمومی طور پر صاف اور مشرقی علاقوں میں جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت میں معمولی اضافہ متوقع ہے۔ شمال مغربی ہوائیں جنوب مشرقی رخ اختیار کریں گی، جن کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ بعض اوقات 35 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ سمندر دونوں ساحلی علاقوں میں ہلکا رہے گا۔
اتوار کے روز گرد آلود موسم متوقع ہے جبکہ مشرقی علاقوں میں بادل نمودار ہوں گے۔ مغربی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ جنوب مشرقی ہوائیں بعد ازاں شمال مغربی رخ اختیار کریں گی اور بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار اور ریت اُڑانے کا سبب بنیں گی۔ ہواؤں کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ بعض اوقات 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ عرب خلیج میں سمندر معتدل سے طغیانی جبکہ بحیرۂ عمان میں ہلکا سے معتدل رہے گا۔
پیر کے روز موسم عمومی طور پر صاف رہے گا، تاہم بعض علاقوں میں گرد آلود فضا برقرار رہ سکتی ہے، جبکہ درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ شمال مغربی ہوائیں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی اور بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا باعث بنیں گی۔ عرب خلیج میں سمندر طغیانی سے معتدل جبکہ بحیرۂ عمان میں شام کے وقت طغیانی کا امکان ہے۔
منگل کے روز موسم صاف سے جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ درجہ حرارت میں دوبارہ اضافے کا رجحان رہے گا۔ شمال مغربی سے جنوب مغربی ہوائیں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، جن کی رفتار بعض اوقات 35 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ عرب خلیج اور بحیرۂ عمان میں سمندر معتدل سے ہلکا رہے گا۔