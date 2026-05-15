توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سونے کی عالمی قیمتوں میں مسلسل کمی

عالمی دارالحکومتیں، 15 مئی، 2026 (وام) -- توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث افراطِ زر اور بلند شرحِ سود کے خدشات کے پیش نظر جمعہ کے روز عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے سیشن کے دوران کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.8 فیصد کمی کے بعد 4,613.19 ڈالر فی اونس تک گر گئی، جو 6 مئی کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔
ہفتہ وار بنیاد پر سونے کی قیمتوں میں اب تک 2.1 فیصد کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔
جون کی ترسیل کیلئے امریکی گولڈ فیوچرز بھی 1.4 فیصد کمی کے بعد 4,619 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور کی قیمت 3.1 فیصد کمی کے ساتھ 80.93 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی، جبکہ پلاٹینم 1.7 فیصد کمی کے بعد 2,021.75 ڈالر تک گر گیا۔
پیلیڈیم کی قیمت بھی 0.9 فیصد کمی کے ساتھ 1,423.75 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔