صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا استقبال کیا

ابوظہبی، 15 مئی، 2026 (وام) -- جمہوریہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بھارتی وزیراعظم کا استقبال کیا۔
اس موقع پر نریندر مودی کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے جبکہ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
بھارتی وزیراعظم کے طیارے کے متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر اماراتی جنگی طیاروں کے دستے نے اس کا استقبال کیا۔
اسکواڈرن لیڈر نے روایتی خیرسگالی کے اظہار کے طور پر وزیراعظم مودی کے طیارے کو ایئرپورٹ تک فضائی تحفظ فراہم کرنے کی اجازت طلب کی۔