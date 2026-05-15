شیخ خالد بن محمد بن زاید کی زیر صدارت ادنوک ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، فجیرہ پائپ لائن منصوبہ تیز کرنے کی ہدایت

ابوظہبی، 15 مئی، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے ابوظہبی میں ادنوک ہیڈکوارٹر میں منعقدہ ادنوک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس کے دوران عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے ادنوک کی اس صلاحیت کو سراہا کہ کمپنی مشکل حالات کے باوجود محفوظ آپریشنز برقرار رکھتے ہوئے مقامی اور عالمی صارفین کو قابلِ اعتماد توانائی کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔
ولی عہد کو نئے “ویسٹ-ایسٹ پائپ لائن” منصوبے پر بریفنگ دی گئی، جو فجیرہ کے ذریعے ادنوک کی برآمدی صلاحیت کو دوگنا کر دے گا۔ یہ منصوبہ اس وقت زیرِ تعمیر ہے اور 2027 میں فعال ہونے کی توقع ہے۔
انہوں نے ادنوک کو منصوبے کی تکمیل کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی، جبکہ کمپنی عالمی توانائی مانگ پوری کرنے کیلئے بڑے پیمانے کے منصوبوں کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
عزت مآب شیخ خالد نے ادنوک کی مجموعی کارکردگی اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ ادنوک ایک ذمہ دار اور قابلِ اعتماد عالمی توانائی فراہم کنندہ کے طور پر مضبوط پوزیشن رکھتی ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر پیداواری صلاحیت بڑھانے کی آپریشنل لچک بھی رکھتی ہے۔
اجلاس میں الظفرہ ریجن کے الرویس انڈسٹریل سٹی میں “تازیز” فیز ون کیمیکل منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا، جسے نئی مقامی ویلیو چینز کے قیام میں اہم قرار دیا گیا۔
شیخ خالد نے “میک اِن دی ایمریٹس 2026” کے دوران تازیز کی جانب سے اعلان کردہ طویل المدتی آف ٹیک اور فیڈ اسٹاک معاہدوں کا خیرمقدم کیا، جبکہ “الفا ظہبی” کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات میں 14 صنعتی کیمیکلز کی تیاری سے متعلق فزیبلٹی اسٹڈی کو بھی سراہا۔
یہ صنعتی کیمیکلز تعمیرات، آٹوموٹیو، پیکیجنگ اور کنزیومر مصنوعات سمیت مختلف اہم شعبوں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیے جاتے ہیں۔
“تازیز” کیمیکل منصوبے کے تحت 2028 کے اختتام تک سالانہ 47 لاکھ ٹن صنعتی کیمیکلز کی پیداوار متوقع ہے، جبکہ اسے خلیجی خطے کے سب سے بڑے مربوط کیمیکل پلیٹ فارمز میں شمار کیا جا رہا ہے۔
شیخ خالد بن محمد بن زاید نے ادنوک کے “ان کنٹری ویلیو” (ICV) پروگرام کے کردار کو بھی سراہا، جو مقامی کمپنیوں اور صنعتوں کیلئے ترقی اور کاروباری مواقع پیدا کر رہا ہے۔
انہوں نے ادنوک کو ہدایت دی کہ اپنے منصوبوں اور آپریشنز میں “میڈ اِن دی ایمریٹس” مصنوعات کو ترجیح دی جائے۔
اجلاس میں وزیرِ صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ سی ای او ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیرِ توانائی و انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروعی، وزیرِ صحت و تحفظ احمد علی الصایغ، مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ سی ای او خلدون خلیفہ المبارک، اور محکمۂ خزانہ ابوظہبی کے چیئرمین جاسم محمد بوعتابہ الزعابی بھی شریک تھے۔