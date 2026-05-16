شیخ عبداللہ بن زاید کی مالدیپ کی نئی وزیرِ خارجہ کو مبارکباد، دوطرفہ تعاون بڑھانے پر زور

ابوظہبی، 16 مئی، 2026 (وام) -- نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ مالدیپ کی نئی وزیرِ خارجہ اروتھشام آدم سے ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔
گفتگو کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور مالدیپ کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اروتھشام آدم کیلئے ان کی نئی ذمہ داریوں میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ترقیاتی اہداف کے فروغ اور عوام کی خوشحالی و فلاح کیلئے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔
ٹیلیفونک گفتگو میں خطے کی مجموعی صورتحال اور متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے مجرمانہ ایرانی دہشت گرد حملوں کے اثرات پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اروتھشام آدم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی دہشت گرد حملوں کی مذمت کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے مالدیپ کے حمایتی مؤقف پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار امن کے قیام کیلئے عالمی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔