صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور آسٹریلوی نائب وزیراعظم کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 16 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آسٹریلیا کے نائب وزیراعظم اور وزیرِ دفاع رچرڈ مارلز سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون اور بالخصوص دفاعی شعبے میں دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا۔
گفتگو میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
فریقین نے عالمی بحری سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔