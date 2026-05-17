براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بیرونی حصے میں ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی

ابوظہبی، 17 مئی، 2026 (وام) --ابوظہبی کے متعلقہ حکام نے الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر ایک برقی جنریٹر میں لگنے والی آگ پر فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا ہے۔
حکام کے مطابق آگ ڈرون حملے کے نتیجے میں بھڑکی، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا اور نہ ہی تابکاری تحفظ کی سطح متاثر ہوئی۔
بیان میں کہا گیا کہ تمام احتیاطی اقدامات اختیار کر لیے گئے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات مناسب وقت پر جاری کی جائیں گی۔
فیڈرل اتھارٹی برائے نیوکلیئر ریگولیشن نے بھی تصدیق کی ہے کہ واقعے سے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی سلامتی یا اس کے اہم نظاموں کی تیاری متاثر نہیں ہوئی، اور پلانٹ کے تمام یونٹس معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔
متعلقہ حکام نے عوام پر زور دیا ہے کہ معلومات صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے سے گریز کریں۔