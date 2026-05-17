شیخ عبداللہ بن زاید اور آئی اے ای اے سربراہ کے درمیان براکہ پلانٹ پر حملے پر گفتگو

ابوظہبی، 17 مئی، 2026 (وام) -- نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر برقی جنریٹر کو نشانہ بنانے والے بلااشتعال دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔
یہ حملہ ڈرون حملے کے نتیجے میں پیش آیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی، تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی تابکاری تحفظ کی سطح متاثر ہوئی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ شہری تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کو ان دہشت گرد حملوں کا جواب دینے اور اپنی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کیلئے بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور آئی اے ای اے کے درمیان تعاون اور پرامن نیوکلیئر توانائی کے فروغ کیلئے مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا، تاکہ اعلیٰ ترین عالمی معیار کے تحفظ، سلامتی اور عدم پھیلاؤ کے اصولوں کو یقینی بنایا جا سکے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے علاقائی اور عالمی سطح پر نیوکلیئر تحفظ اور سلامتی کے فروغ میں آئی اے ای اے کے کلیدی کردار کی حمایت جاری رکھنے کیلئے متحدہ عرب امارات کے غیرمتزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔