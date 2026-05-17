متحدہ عرب امارات میں ذوالحجہ کا چاند نظر آگیا، عیدالاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی

ابوظہبی، 17 مئی، 2026 (وام) -- یو اے ای کونسل برائے فتویٰ نے اعلان کیا ہے کہ آج اتوار، 29 ذوالقعدہ 1447 ہجری، بمطابق 17 مئی 2026 کی شام ذوالحجہ 1447 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے۔
یہ اعلان متحدہ عرب امارات بھر میں ماہرین، فلکیاتی ماہرین اور روایتی رویتِ ہلال کمیٹیوں کی جانب سے موصول ہونے والی شہادتوں اور مشاہداتی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ یہ مشاہدات ملک بھر میں منظور شدہ رصدگاہوں کے نیٹ ورک کے ذریعے کیے گئے، جن کی نگرانی خلائی اور فلکیاتی علوم سے متعلق ادارے اور مراکز کر رہے تھے۔
کونسل نے چاند کی شرعی رویت کی تصدیق کے بعد اعلان کیا کہ پیر، 18 مئی 2026، یکم ذوالحجہ 1447 ہجری ہوگی، جبکہ متحدہ عرب امارات میں عیدالاضحیٰ بدھ، 27 مئی 2026 کو منائی جائے گی۔