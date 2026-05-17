خلیج تعاون کونسل کی یو اے ای پر ڈرون حملے کی شدید مذمت

ریاض، 17 مئی، 2026 (وام) -- خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے متحدہ عرب امارات پر تین ڈرونز کے ذریعے کیے گئے حملے، جن میں سے ایک نے الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا، کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
جاسم البدیوی نے کہا کہ براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والے یہ بزدلانہ حملے خطرناک اشتعال انگیزی اور خطے کے امن و استحکام کیلئے براہِ راست خطرہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی اہم اور نیوکلیئر تنصیبات کے تحفظ سے متعلق تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس کے تباہ کن اثرات علاقائی اور عالمی سلامتی، شہریوں کے تحفظ، ماحولیات اور عالمی توانائی کی ترسیل پر مرتب ہو سکتے تھے۔
جی سی سی سیکریٹری جنرل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ خلیج تعاون کونسل کے تمام رکن ممالک متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتے ہیں اور ملک کی سلامتی، استحکام، شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کیلئے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔