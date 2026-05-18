بیلجیم کی براکہ نیوکلیئر پلانٹ کے قریب حملے کی مذمت، یو اے ای سے مکمل یکجہتی کا اظہار

برسلز، 17 مئی، 2026 (وام) -- بیلجیم کے نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ، یورپی امور و ترقیاتی تعاون میکسم پریوٹ نے الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر برقی جنریٹر کو نشانہ بنانے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
اپنے سرکاری “ایکس” اکاؤنٹ پر جاری بیان میں میکسم پریوٹ نے کہا کہ نیوکلیئر تنصیبات کو متاثر کرنے یا انہیں خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی ناقابلِ قبول ہے، کیونکہ اس کے نتائج قومی سرحدوں سے کہیں آگے تک جا سکتے ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ نیوکلیئر تحفظ اور سلامتی پر کسی بھی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔