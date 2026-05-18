یو اے ای کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 18 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مملکت سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ کے مطابق یہ ڈرونز عراقی فضائی حدود سے داغے گئے تھے، جنہیں سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔
وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے برادر ملک سعودی عرب کی خودمختاری کی خلاف ورزی اور اس کے امن و استحکام کیلئے خطرہ ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کیلئے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔