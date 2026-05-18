چین کے جنوب مغربی علاقے میں زلزلہ، 2 افراد ہلاک، ہزاروں شہری محفوظ مقامات پر منتقل

بیجنگ، 18 مئی، 2026 (وام) -- چین کے جنوب مغربی علاقے گوانگشی میں پیر کی صبح 5.2 شدت کا زلزلہ آنے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوگئے، جبکہ لیوژو شہر سے 7 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔
حکام کے مطابق ایک شخص اب بھی لاپتا ہے، جبکہ چار افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاہم کسی کی حالت تشویشناک نہیں بتائی گئی۔
امدادی اور تلاش کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ حکام نے ٹرانسپورٹ کے نظام میں ممکنہ رکاوٹوں سے بھی خبردار کیا ہے۔
ریلوے حکام کے مطابق ریلوے انفراسٹرکچر کے معائنے کے باعث بعض ٹرین سروسز متاثر ہو سکتی ہیں۔