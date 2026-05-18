اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی براکہ نیوکلیئر پلانٹ کے قریب حملے پر شدید تشویش

نیویارک، 18 مئی، 2026 (وام) -- اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے 17 مئی کو ابوظہبی میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے احاطے کے اندر برقی جنریٹر میں ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ لگنے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
پیر کے روز جاری بیان میں انتونیو گوتریس نے کہا کہ وہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازع کے مزید پھیلاؤ کے خطرے سے متعلق مسلسل خبردار کرتے رہے ہیں، اور یہ واقعہ تمام فریقین کیلئے فوری طور پر لڑائی بند کرنے کی ایک اور سنگین وجہ ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ شہری تنصیبات، خصوصاً نیوکلیئر پاور پلانٹس کے قریب مزید حملے نہیں ہونے چاہییں۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ نیوکلیئر تنصیبات پر حملے “مکمل طور پر ناقابلِ قبول” ہیں، یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے۔