یو ایف سی فائٹ نائٹ 25 جولائی کو ابوظہبی میں منعقد ہوگی

ابوظہبی، 18 مئی، 2026 (وام) -- دنیا کی صفِ اول مکسڈ مارشل آرٹس تنظیم “یو ایف سی” نے محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی کے تعاون سے خطے میں اپنی متوقع واپسی کا اعلان کیا ہے۔
“یو ایف سی فائٹ نائٹ ابوظہبی” 25 جولائی 2026 کو یاس آئی لینڈ کے اتحاد ایرینا میں منعقد ہوگی۔
فائٹ کارڈ کی مکمل تفصیلات آئندہ چند ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ شاندار مقابلوں اور منفرد ماحول کیلئے مشہور ابوظہبی ایک بار پھر آکٹاگون میں ایک یادگار اسپورٹس نائٹ کی میزبانی کیلئے تیار ہے۔
یہ ایونٹ یو ایف سی اور ابوظہبی کے درمیان 2010 سے جاری طویل المدتی شراکت داری کا تسلسل ہے۔
گزشتہ برسوں میں ابوظہبی نے کووڈ-19 وبا کے دوران عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے “فائٹ آئی لینڈ” کی میزبانی کی تھی، جس کے بعد امارات یو ایف سی کے سب سے پرجوش اور نمایاں مقامات میں شمار ہونے لگا۔
“یو ایف سی فائٹ نائٹ ابوظہبی” کے ٹکٹ جلد فروخت کیلئے پیش کیے جائیں گے، جبکہ شائقین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ٹکٹ حاصل کرنے کے بہتر مواقع کیلئے VisitAbuDhabi.ae کے ذریعے پیشگی رجسٹریشن کرائیں۔