واشنگٹن، 19 مئی، 2026 (وام) -- امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کیلئے ایران پر مجوزہ حملہ مذاکرات کی غرض سے مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد منگل کو ایشیائی ٹریڈنگ کے آغاز میں امریکی خام تیل کی قیمتوں میں 2 فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔
رائٹرز کے مطابق امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے سب سے زیادہ فعال جولائی معاہدے کی قیمت 2212 GMT تک 2.08 ڈالر یا 2.02 فیصد کمی کے ساتھ 102.34 ڈالر فی بیرل تک گر گئی۔
اسی دوران قریب ترین جون معاہدہ 1.54 ڈالر یا 1.42 فیصد کمی کے بعد 107.12 ڈالر فی بیرل پر آ گیا، جبکہ گزشتہ سیشن میں اس میں 3.1 فیصد سے زائد اضافہ دیکھا گیا تھا۔
جون کا معاہدہ منگل کے روز ختم ہونے والا ہے۔