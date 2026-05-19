قطر اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان علاقائی صورتحال اور ثالثی کوششوں پر گفتگو

دوحہ، 19 مئی، 2026 (وام) --قطر کے وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے پیر کے روز ٹیلیفون کال موصول ہوئی۔
قطر نیوز ایجنسی کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
گفتگو میں پاکستان کی جانب سے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کیلئے جاری ثالثی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حصول میں پاکستان اور دیگر متعلقہ فریقوں کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کی قدردانی کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ قطر پاکستان کی ان ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے جن کا مقصد بحران کا پرامن حل تلاش کرنا ہے۔
قطری وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین کو ان سفارتی کوششوں کے ساتھ مثبت انداز میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچا جا سکے، جو خطے میں پائیدار امن کے قیام کی راہ ہموار کرے۔