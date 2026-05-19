امریکا نے روسی بحری تیل کی خریداری کیلئے پابندیوں میں مزید 30 روزہ نرمی کر دی

واشنگٹن، 19 مئی، 2026 (وام) -- امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ توانائی کے لحاظ سے کمزور ممالک کی مدد کیلئے روسی بحری راستے سے آنے والے تیل کی خریداری کی اجازت دینے والی پابندیوں میں نرمی کو مزید 30 روز کیلئے توسیع دی گئی ہے۔
رائٹرز کے مطابق اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ایکس” پر جاری بیان میں کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ نے گزشتہ رعایت کی مدت ہفتے کے روز ختم ہونے کے بعد نئی 30 روزہ جنرل لائسنس جاری کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے تحت ٹینکروں میں موجود روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات تک عارضی رسائی ممکن ہوگی، بغیر اس کے کہ روسی تیل کمپنیوں پر عائد سخت امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہو۔