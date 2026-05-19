صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید کی تمام شہریوں کیلئے جامع قومی صحت نظام قائم کرنے کی ہدایت

ابوظہبی، 19 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے تمام شہریوں کیلئے جامع طبی نگہداشت اور صحت کی سہولیات کی ضمانت فراہم کرنے والے قومی صحت نظام کو اپنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
یہ نظام ایک مکمل مربوط قومی ہیلتھ انشورنس اسکیم پر مبنی ہوگا، جو ملک کی تمام امارات کا احاطہ کرے گی۔
یہ اعلان قیادت کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ تمام شہریوں کو اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات تک مساوی رسائی فراہم کی جائے اور ایک ایسا جدید صحت کا شعبہ تشکیل دیا جائے جو احتیاطی تدابیر، ڈیجیٹل تبدیلی، عوامی صحت، اختراع اور طویل المدتی پائیداری پر مبنی ہو۔
نئے نظام کا مقصد ایک ایسا مربوط صحت ماڈل تشکیل دینا ہے جو طبی خدمات کی مؤثریت اور پائیداری کو فروغ دے، صحت کے وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنائے، اور عالمی معیار اور بہترین بین الاقوامی طریقوں کے مطابق شعبے کی تیاری کو مزید مضبوط کرے۔
اس اقدام کے ذریعے اس بات کی بھی توثیق کی گئی ہے کہ انسانی صحت ایک بنیادی قومی ترجیح اور یو اے ای کی جامع ترقیاتی حکمت عملی کا اہم ستون ہے۔
وزیرِ صحت و تحفظِ معاشرہ احمد بن علی الصایغ نے کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات ایک ایسے قومی وژن کی عکاسی کرتی ہیں جس میں انسانی صحت اور معیارِ زندگی کو ترقیاتی ترجیحات کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیا نظام ایک زیادہ مؤثر، لچکدار اور مستقبل سے ہم آہنگ قومی صحت ماڈل کے قیام کی جانب ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔
الصایغ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات احتیاطی صحت، پائیداری اور اختراع کی بنیادوں پر اپنے صحت کے نظام کو مسلسل ترقی دے رہا ہے تاکہ شہریوں کو عالمی معیار کے مطابق جامع طبی خدمات فراہم کی جا سکیں۔
انہوں نے بتایا کہ یو اے ای کا صحت نظام ایک مربوط وفاقی اور مقامی ماڈل پر قائم ہے، جسے جدید انفراسٹرکچر، مربوط ڈیجیٹل ہیلتھ پلیٹ فارمز اور خدمات کے معیار و رسائی کو بہتر بنانے کیلئے مسلسل سرمایہ کاری کی حمایت حاصل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیا نظام صحت کے شعبے کی مضبوطی، خدمات کے تمام مراحل میں ہم آہنگی اور شہریوں کیلئے زندگی کے ہر مرحلے میں بہتر اور دیرپا طبی نتائج کے حصول کے یو اے ای وژن کی حمایت کرتا ہے۔