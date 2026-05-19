این وائی یو ابوظہبی نے اشاروں کی زبان کیلئے جدید اے آئی نظام “چیٹ سائن” متعارف کرا دیا

ابوظہبی، 19 مئی، 2026 (وام) -- این وائی یو ابوظہبی نے منگل کے روز “چیٹ سائن” کے نام سے ایک جدید اور تجارتی سطح پر تیار مصنوعی ذہانت نظام متعارف کروایا ہے، جو اشاروں کی زبان استعمال کرنے والے افراد کیلئے حقیقی وقت میں رابطے اور ابلاغ میں نمایاں پیش رفت فراہم کرے گا۔
چیٹ سائن نظام بولی جانے والی عربی اور انگریزی زبان کو فوری طور پر اشاروں کی زبان میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ یہ امریکی اشاروں کی زبان اور اماراتی اشاروں کی زبان دونوں کی معاونت فراہم کرتا ہے۔
اس کے علاوہ اشاروں کو آواز میں اور تحریری متن کو اشاروں کی زبان میں تبدیل کرنے والی سہولتوں کو بھی عملی استعمال کیلئے حتمی مراحل میں پہنچا دیا گیا ہے۔
یہ نظام حکومتی خدمات، صحت، تعلیم، سیاحت، ٹرانسپورٹ مراکز اور تجارتی مقامات سمیت مختلف شعبوں میں استعمال کیلئے تیار کیا گیا ہے، جہاں مترجمین کی محدود دستیابی، زیادہ لاگت اور غیر مستقل سہولتیں طویل عرصے سے ایک بڑا چیلنج رہی ہیں۔
این وائی یو ابوظہبی کے قائم مقام وائس چانسلر فابیو پیانو نے کہا کہ “چیٹ سائن” یونیورسٹی کیلئے ایک اہم سنگِ میل ہے، جو ایک نئی تجارتی اے آئی ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر سامنے آیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ یونیورسٹی کے اس وسیع تر مشن کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد تحقیق اور علمی دریافتوں کو ایسے عملی منصوبوں میں تبدیل کرنا ہے جو معاشرتی ضروریات کو پورا کریں۔
فابیو پیانو نے مزید کہا کہ یہ اس بات کی بھی مثال ہے کہ این وائی یو ابوظبی کس طرح تحقیق، کاروباری جدت اور تعلیم کو ایک زیادہ مربوط اور اختراعی معاشرے کی خدمت میں یکجا کر رہا ہے۔
چیٹ سائن اپنی ٹیکنالوجی کو “میک اِن دی ایمریٹس”، “دبئی اے آئی ویک” اور “ایکسیس ایبیلٹیز ایکسپو” سمیت متعدد قومی اور علاقائی تقریبات میں پیش کر چکا ہے، جبکہ یہ 'GITEX Expand North Star' عالمی اسٹارٹ اپ مقابلے کے سیمی فائنل تک بھی رسائی حاصل کر چکا ہے۔