شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن وزیرِ خارجہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال

برلن، 20 مئی، 2026 (وام) -- نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جرمنی کے ورکنگ دورے کے دوران وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیرِ خارجہ یوہان واڈیفُل سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایران کے بلااشتعال دہشت گرد حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا۔
گفتگو میں ان دہشت گرد حملوں کے بین الاقوامی بحری سلامتی، توانائی کی سپلائی چینز اور عالمی معیشت کے استحکام پر مرتب ہونے والے سنگین نتائج پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دونوں جانب سے اہم بحری راہداریوں کے تحفظ اور عالمی تجارت کے بلا تعطل بہاؤ کو یقینی بنانے کیلئے بین الاقوامی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
ملاقات میں الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر ایک برقی جنریٹر میں ڈرون حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ کے واقعے پر بھی گفتگو ہوئی، جس میں کوئی جانی نقصان یا تابکاری تحفظ پر اثرات رپورٹ نہیں ہوئے۔
یوہان واڈیفُل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جرمنی کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان بلااشتعال دہشت گرد حملوں کی مذمت کی۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے یو اے ای کے حق میں جرمنی کے حمایتی مؤقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی کو بھی اجاگر کیا اور دونوں ممالک کے باہمی مفادات، خوشحالی اور عوامی فلاح کیلئے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں وزیرِ مملکت لانا زکی نسیبہ، وزیرِ مملکت سعید مبارک الہاجری، اور جرمنی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر احمد وحیب العطار بھی شریک تھے۔