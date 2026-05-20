متحدہ عرب امارات کے صدر کا عیدالاضحیٰ سے قبل 956 قیدیوں کی رہائی کا حکم

ابوظہبی، 20 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر کے اصلاحی و تعزیری اداروں سے 956 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔
صدر امارات نے قیدیوں کی سزاؤں سے متعلق تمام مالی واجبات ادا کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔
یہ انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے رحم دلی، سماجی یکجہتی اور خاندانی استحکام کے فروغ سے متعلق وژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد قیدیوں اور ان کے اہلِ خانہ کو نئی امید اور بہتر زندگی کا موقع فراہم کرنا ہے۔