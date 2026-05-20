براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے پر یو اے ای کا سخت ردعمل

ابوظہبی، 20 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے عراقی سرزمین سے کیے گئے بلااشتعال دہشت گرد ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جن میں اتوار کے روز براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والا حملہ بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر واقع ایک برقی جنریٹر متاثر ہوا۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یو اے ای خلیجی تعاون کونسل کے ممالک میں اہم شہری اداروں کو نشانہ بنانے والے ان گھناؤنے دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت اور دوٹوک مسترد کرتا ہے، جو ان ممالک کی خودمختاری اور فضائی حدود کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔
وزارت نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ عراقی حکومت اپنی سرزمین سے ہونے والی تمام جارحانہ کارروائیوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے اور ان کی روک تھام کیلئے مؤثر اقدامات کرے۔
وزارت نے مزید کہا کہ ان خطرات سے فوری اور ذمہ دارانہ انداز میں نمٹنا ضروری ہے، تاکہ متعلقہ علاقائی اور بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے مطابق خطے کے امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔
بیان میں عراق پر زور دیا گیا کہ وہ خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے، تاکہ اپنی خودمختاری کا تحفظ اور خطے میں ایک ذمہ دار اور فعال شراکت دار کی حیثیت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔