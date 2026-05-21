عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں شدید دباؤ کا شکار

نیویارک، 21 مئی، 2026 (وام) -- امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ تنازع کے خاتمے کیلئے جاری مذاکرات کو آخری مرحلے میں داخل ہونے سے متعلق بیان کے بعد بدھ کے روز عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی، اور اختتامی کاروبار پر قیمتیں 5 فیصد سے زائد گر گئیں۔
بین الاقوامی معیار کے برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدے کی قیمت 6.26 ڈالر، یعنی 5.63 فیصد کمی کے بعد 105.02 امریکی ڈالر فی بیرل پر بند ہوئی۔
اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کے فیوچر بھی 5.89 ڈالر، یعنی 5.66 فیصد کمی کے ساتھ 98.26 امریکی ڈالر فی بیرل پر بند ہوئے۔