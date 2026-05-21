امریکا۔ایران امن معاہدے کی امیدوں کے باعث سونے کی قیمتیں مستحکم

عالمی دارالحکومتیں، 21 مئی، 2026 (وام) -- امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی بڑھتی امیدوں نے افراطِ زر اور طویل عرصے تک بلند شرح سود برقرار رہنے کے خدشات کے اثرات کو متوازن کر دیا، جس کے باعث جمعرات کے روز سونے کی قیمتیں مجموعی طور پر مستحکم رہیں۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 02:58 GMT تک 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 4 ہزار 534.69 امریکی ڈالر فی اونس رہی۔
بدھ کے روز سونے کی قیمتیں دن کے آغاز میں 30 مارچ کے بعد کم ترین سطح پر آنے کے باوجود ایک فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ بند ہوئی تھیں۔
جون کیلئے امریکی گولڈ فیوچرز 4 ہزار 536.70 امریکی ڈالر فی اونس پر تقریباً مستحکم رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور کی قیمت 0.8 فیصد کمی کے ساتھ 75.40 امریکی ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.7 فیصد کمی کے بعد 1 ہزار 936.10 امریکی ڈالر تک گر گیا۔
پیلاڈیم کی قیمت میں بھی 0.4 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ 1 ہزار 365.12 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔