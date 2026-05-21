اکانومی مڈل ایسٹ سمٹ 2026 کا ابوظہبی میں آغاز، عالمی اقتصادی مستقبل پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 21 مئی، 2026 (وام) -- اکانومی مڈل ایسٹ سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن کا آج ابوظہبی میں آغاز ہوا، جس کا انعقاد ابوظہبی گلوبل مارکیٹ کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔
سمٹ میں وزراء، پالیسی سازوں، سرکاری حکام، مالیاتی اداروں کے سربراہان اور عالمی کمپنیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔
گزشتہ ایڈیشنز کی کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اکانومی مڈل ایسٹ سمٹ 2026 معیشت، سرمایہ کاری و تجارت، بینکاری و مالیات، ڈیجیٹل اثاثہ جات، مصنوعی ذہانت و ٹیکنالوجی، توانائی، رئیل اسٹیٹ اور نقل و حمل سمیت اہم شعبوں میں مؤثر مباحثوں کو فروغ دے گا۔
'کل کی معیشت: یو اے ای مزید مضبوط' کے عنوان سے روز ووڈ ابوظہبی ہوٹل میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں 1500 سے زائد شرکاء، علاقائی و بین الاقوامی میڈیا نمائندگان، اور 30 سے زائد سینئر حکام، ماہرین اور کاروباری شخصیات شریک ہیں۔
سمٹ میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں یو اے ای کی اقتصادی مضبوطی اور 'یو اے ای وژن 2031' کی رفتار برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
اجلاس میں خودمختار ویلتھ فنڈز اور نجی سرمایہ کاری کے اقتصادی ترقی میں کردار، ڈیجیٹل معیشت، پائیدار مالیات اور مالیاتی منڈیوں کی ترقی سے متعلق پیش رفت پر بھی تبادلۂ خیال کیا جا رہا ہے۔
تقریب میں تیزی سے بدلتی دنیا میں قابلِ اعتماد میڈیا کے کردار پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، خصوصاً اقتصادی شعور اجاگر کرنے، غلط معلومات کا مقابلہ کرنے، معیشتوں اور ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑنے، اور اقتصادی و مالیاتی ثقافت کے فروغ میں میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔