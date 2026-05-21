“حمید ایئر برج” مہم کے تحت 15 امدادی ٹرک غزہ میں داخل

غزہ، 21 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی جانب سے انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کا ایک نیا قافلہ، جس میں 15 ٹرکوں کے ذریعے 195 ٹن سے زائد غذائی سامان شامل تھا، غزہ کی پٹی میں داخل ہو گیا۔ یہ امداد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت شروع کی گئی 'حمید ایئر برج' مہم کا حصہ ہے۔
یہ مہم سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی ہدایات پر شروع کی گئی، جس کا مقصد غزہ میں فلسطینی عوام کی امداد اور ان کی مشکلات میں کمی لانا ہے۔
دو ماہ کے دوران اس مہم کے تحت 600 ٹن سے زائد انسانی اور غذائی امداد مصر کے شہر العریش پہنچائی گئی، جہاں یو اے ای کی انسانی امدادی ٹیم نے سامان وصول کیا، اسے اماراتی لاجسٹک مرکز منتقل کیا اور غزہ میں انسانی ضروریات کے مطابق تقسیم کیلئے تیار کیا۔
'حمید ایئر برج' مہم کو آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تعاون سے نافذ کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات کے متعدد فلاحی اور انسانی اداروں نے حصہ لیا۔
ان اداروں میں حمید بن راشد النعیمی چیریٹیبل فاؤنڈیشن، انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن، ہلالِ احمر امارات۔عجمان برانچ، الاحسان چیریٹی ایسوسی ایشن اور الاتحاد چیریٹی فاؤنڈیشن شامل ہیں۔
ان اداروں نے غذائی اور امدادی سامان کی تیاری اور فراہمی میں حصہ لیتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور انسانی تعاون کے جذبے کو اجاگر کیا۔
متحدہ عرب امارات آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے ذریعے زمینی قافلوں، فضائی پلوں اور طبی و امدادی اقدامات کے ذریعے غزہ کیلئے انسانی امداد کی فراہمی کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ متاثرہ افراد کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔