یو اے ای کی معیشت عالمی چیلنجز کے باوجود مضبوط اور مستحکم رہی: عبداللہ الابیاری

ابوظہبی، 21 مئی، 2026 (وام) --دبئی میں الویریز اینڈ مارسال کے سوورین ایڈوائزری سروسز کے منیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ الابیاری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی معیشت نے عالمی جغرافیائی سیاسی چیلنجز اور اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے میں غیرمعمولی مضبوطی اور استحکام کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ آئندہ برسوں میں بھی اقتصادی ترقی کی رفتار مضبوط رہنے کی توقع ہے۔
انہوں نے امارات نیوز ایجنسی (وام) سے 'اکانومی مڈل ایسٹ سمٹ 2026' کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الویریز اینڈ مارسال کی سمٹ میں شرکت اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ کمپنی عالمی بحرانوں اور غیر یقینی صورتحال کے دوران اپنے کلائنٹس کی بہتر معاونت جاری رکھے گی، تاکہ ان کے چیلنجز اور ترجیحات کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔
عبداللہ الابیاری نے کہا کہ یو اے ای کی معیشت مختلف شعبوں میں مسلسل مضبوط ترقی ریکارڈ کر رہی ہے، جو اس کی اقتصادی بنیادوں کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران دیکھے جانے والے ترقیاتی رجحان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رفتار آئندہ بھی برقرار رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ آنے والے مرحلے میں نئے شعبے اقتصادی ترقی کی قیادت کریں گے، جبکہ توجہ اب صرف روایتی انفراسٹرکچر تک محدود نہیں رہی بلکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، مصنوعی ذہانت، تبدیلی اور پائیداری جیسے شعبوں کی جانب منتقل ہو چکی ہے۔
ان کے مطابق یو اے ای کی نئی معیشت بنیادی طور پر انہی مستقبل پر مبنی شعبوں پر استوار ہے، جبکہ سیاحت اور اس سے منسلک خدمات سمیت دیگر شعبے بھی مسلسل ترقی کر رہے ہیں، جو یو اے ای اور خطے کی معیشتوں کے تنوع کی عکاسی کرتا ہے۔