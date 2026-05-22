ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی 50 برس سے ابوظہبی کی خوشحالی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، شیخ منصور بن زاید

ابوظہبی، 21 مئی، 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے قیام کے 50 برس مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ ادارہ 1976 میں اپنے قیام سے ابوظہبی کی خوشحالی کے فروغ کے مشن پر ثابت قدمی سے کاربند ہے۔
شیخ منصور بن زاید نے بانیٔ متحدہ عرب امارات مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان اور مرحوم شیخ خلیفہ بن زاید النہیان کے وژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ کاری فنڈز کے مؤثر انتظام کے مقصد سے ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی قائم کیا۔
انہوں نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی مسلسل حمایت اور دانشمندانہ رہنمائی پر بھی دلی قدردانی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سرپرستی نے ادارے کے سفر کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی سطح پر اس کی حیثیت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
شیخ منصور بن زاید نے کہا کہ ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی طویل المدتی سرمایہ کاری سے مؤثر نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت ابوظہبی کی مالیاتی مضبوطی کا ایک اہم سبب ہے، جو امارت کی مسلسل ترقی، استحکام اور معاشی مضبوطی کی بنیاد بن رہی ہے۔