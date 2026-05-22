ابوظبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے 50 برس، شیخ خالد بن محمد نے ادارے کی عالمی سرمایہ کاری میں کامیابی کو سراہا

ابوظہبی، 22 مئی، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے کہا ہے کہ ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی گولڈن جوبلی شہر کے معاشی تبدیلی کے سفر میں ایک اہم اسٹریٹجک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے وژن کے تحت اختیار کی گئی سرمایہ کاری حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جو نظم و ضبط، علم اور جدت پر مبنی ہے۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے کہا کہ 1976 میں ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا قیام متحدہ عرب امارات کی قیادت کے دور اندیش وژن کا مظہر تھا، جس کا مقصد ابوظہبی کی طویل مدتی سرمایہ کاری کو جدید ادارہ جاتی معیار کے مطابق منظم کرنا تھا تاکہ پائیدار معاشی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے اور جامع ترقی کے ثمرات موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنائے جا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے بڑے خودمختار ویلتھ فنڈز میں شمار ہونے والا ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی عالمی سرمایہ کاری کے شعبے میں اپنی موجودگی مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ ادارہ جدید سرمایہ کاری پلیٹ فارمز، جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے حل کو اختیار کرتے ہوئے اثاثہ جات اور سرمایہ کاری کے انتظام میں بہترین عالمی طریقہ کار پر عمل پیرا ہے، جس سے علاقائی اور عالمی مالیاتی منڈیوں کے استحکام کو بھی تقویت مل رہی ہے۔
شیخ خالد نے کہا کہ ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی مسلسل کامیابیاں ابوظہبی کو عالمی سرمایہ اور سرمایہ کاری کے اہم مرکز کے طور پر مزید مستحکم کر رہی ہیں۔