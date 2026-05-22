تیل کی قیمتوں اور مہنگائی کے خدشات کے باعث سونے کی قیمتوں میں کمی

دارالحکومت، 22 مئی، 2026 (وام) -- سونے کی قیمتوں میں جمعہ کو معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں، مہنگائی کے خدشات اور شرح سود میں اضافے کے امکانات کے باعث قیمتی دھات مسلسل دوسرے ہفتے بھی خسارے کی جانب بڑھ رہی ہے۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.2 فیصد کمی کے بعد 4534.29 امریکی ڈالر فی اونس رہی۔ گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 00:47 بجے تک سونے کی ہفتہ وار مجموعی کمی تقریباً 0.1 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
جون میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت بھی 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 4535.60 ڈالر ہوگئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 0.5 فیصد کمی کے بعد 76.32 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 1959.20 ڈالر تک گر گیا۔ دوسری جانب پیلیڈیم کی قیمت 1377.89 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہی۔