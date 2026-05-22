تیل کی قیمتوں میں بہتری، برینٹ خام تیل 104.96 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا

دارالحکومت، 22 مئی، 2026 (وام) -- تیل کی قیمتوں میں جمعہ کو اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ گزشتہ کاروباری سیشن کے دوران قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی۔
برینٹ خام تیل کے سودے 2.38 امریکی ڈالر یا 2.3 فیصد اضافے کے بعد 104.96 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے۔ یہ قیمت گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 00:34 بجے ریکارڈ کی گئی۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کے سودوں میں بھی 1.73 ڈالر یا 1.8 فیصد اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت 98.08 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔
دونوں عالمی معیار کے خام تیل کی قیمتیں جمعرات کو تقریباً 2 فیصد کمی کے ساتھ بند ہوئی تھیں، جو گزشتہ تقریباً دو ہفتوں کی کم ترین سطح تھی۔