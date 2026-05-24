متحدہ عرب امارات کے 4 امدادی قافلے غزہ پہنچ گئے، 930 ٹن سے زائد امدادی سامان روانہ

غزہ، 24 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے چار انسانی امدادی قافلے گزشتہ ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 60 ٹرکوں کے ذریعے 930 ٹن سے زائد امدادی سامان پہنچایا گیا۔ امدادی سامان میں خوراک اور عیدالاضحیٰ کے کپڑے شامل تھے۔ یہ امداد فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت فراہم کی گئی۔
ان قافلوں میں دو خصوصی امدادی قافلے عیدالاضحیٰ کے کپڑوں پر مشتمل تھے، جن کے ذریعے بچوں، مردوں اور خواتین کے لیے 540 ٹن سے زائد نئے ملبوسات روانہ کیے گئے۔ یہ امداد ہلال احمر امارات کی جانب سے فراہم کی گئی تاکہ عید کے موقع پر فلسطینی خاندانوں میں خوشی پیدا کی جا سکے اور غزہ میں جاری مشکل انسانی صورتحال میں ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔
العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم نے یو اے ای ہیومینیٹیرین لاجسٹک ہب کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری اور روانگی کا انتظام کیا۔ ٹیم مختلف مصری اداروں کے تعاون سے کام کر رہی ہے، جو امدادی کارروائیوں اور سامان کی ترسیل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تعاون مصر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ امدادی قافلے عیدالاضحیٰ کی تیاریوں کے سلسلے میں روانہ کیے گئے ہیں اور اس بات کا اظہار ہیں کہ متحدہ عرب امارات غزہ میں فلسطینی عوام کی مسلسل حمایت اور مختلف نوعیت کی انسانی و امدادی معاونت جاری رکھنے کے لیے پُرعزم ہے۔
آپریشن 'الفارس الشہم 3' فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے، بنیادی ضروریات فراہم کرنے اور انسانی ہمدردی و یکجہتی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ مؤقف کی عکاسی کرتا ہے۔