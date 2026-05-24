صدر شیخ محمد بن زاید کی علاقائی صورتحال پر عالمی و علاقائی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ ٹیلیفونک گفتگو

ابوظہبی، 24 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متعدد عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ ٹیلیفونک گفتگو میں شرکت کی، جس میں خطے کی صورتحال اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی حل کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکت کی۔