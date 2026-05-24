شیخ عبداللہ بن زاید کی قیادت میں اماراتی وفد کی گلوبسیک فورم 2026 میں شرکت مکمل

پراگ، 24 مئی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطحی وفد نے پراگ میں منعقدہ گلوبسیک فورم 2026 میں اپنی شرکت مکمل کی ہے۔ یہ فورم 21 سے 23 مئی تک جمہوریہ چیک کے دارالحکومت میں منعقد ہوا۔
پراگ میں قیام کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید نے یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مکالمے کی میزبانی کی، جس میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور متحدہ عرب امارات اور یورپ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔
فورم کے دوران متحدہ عرب امارات کے حکام نے مختلف اجلاسوں میں شرکت اور دوطرفہ ملاقاتیں بھی کیں۔ ان میں امارات کے صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور بن محمد قرقاش، وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت لانا زکی نصیبہ، وزیر مملکت سعید بن مبارک الہاجری، اور معاون وزیر خارجہ برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران شرف شامل تھے۔
گلوبسیک فورم میں متحدہ عرب امارات کی شرکت، گلوبسیک اور انور قرقاش ڈپلومیٹک اکیڈمی کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا تسلسل ہے۔ رواں سال گلوبسیک فورم کا 21 واں ایڈیشن منعقد ہوا، جو عالمی سلامتی، استحکام اور عالمی نظام کے مستقبل سے متعلق اہم امور پر حکومتی، کاروباری اور ماہر شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا نمایاں بین الاقوامی فورم سمجھا جاتا ہے۔